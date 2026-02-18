Une panne affecte la diffusion de vidéos sur YouTube

La plateforme de partage de vidéos YouTube a été affectée par une panne mardi soir, qui a touché des centaines de milliers d'utilisateurs. Elle a assuré travailler au rétablissement du service.

'Si vous avez des difficultés à accéder à YouTube en ce moment, vous n'êtes pas les seuls. Nos équipes se penchent sur le problème', a écrit la filiale de Google sur le réseau social X, avec un lien vers une page du support informatique.

Selon cette page, le site rencontre un 'problème' avec son système de 'recommandations', ce qui 'empêche les vidéos d'apparaître' sur YouTube, y compris sur l'application ou encore sur YouTube Kids.

Des milliards d'utilisateurs

'La page d'accueil fonctionne de nouveau, mais nous continuons de travailler à un rétablissement total' du service, a écrit l'entreprise.

Selon le site spécialisé Down Detector, plus de 300'000 signalements ont été effectués concernant ces dysfonctionnements.

La plateforme de partage de vidéos compte plus de 2,5 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois.

/ATS