Une panne à Olten perturbe le trafic CFF en Suisse vendredi

Une panne à un poste d'aiguillage a entraîné d'importantes restrictions du trafic ferroviaire vendredi matin en gare d'Olten. De nombreux trains n'ont pas pu circuler, provoquant des perturbations en cascade sur le réseau.

Plusieurs aiguillages n'étaient plus praticables, la panne empêchant leur réglage correct, a indiqué une porte-parole des CFF à l'agence de presse Keystone-ATS. Il n'est actuellement pas possible de faire un pronostic sur la durée de la panne, a-t-elle ajouté. La situation évolue en permanence.

Plusieurs lignes sont touchées, en particulier dans le trafic régional où des bus de remplacement ont été engagés, notamment entre Olten et Dulliken (SO), pouvait-on lire sur le site des CFF.

Le trafic grandes lignes a également été fortement touché: ainsi, des trains des lignes IC21, IR26, IR27, IR35 et IC5 ont dû interrompre leur course ou ont été carrément supprimés sur certains tronçons. Les CFF recommandent sur le réseau social X de ne pas voyager via Olten ou de prévoir un temps de trajet nettement plus long.

