Une nouvelle stratégie économique 2035 pour la prospérité de Genève

Genève se dote d'une nouvelle stratégie économique qui trace la voie jusqu'en 2035. Dévoilée jeudi, cette feuille de route mise notamment sur trois secteurs d'activité émergents: les sciences de la vie, les industries créatives et l'économie numérique.

'Nous voulons accélérer le développement de ces pôles émergents', a indiqué Delphine Bachmann, conseillère d'Etat en charge de l'économie et de l'emploi (DEE). Ces secteurs présentent des indicateurs de développement très optimistes en termes de création d'emplois et de capacité d'innovation.

La stratégie économique 2035 vise aussi à renforcer la compétitivité des secteurs déjà bien établis qui font la prospérité du canton, selon Mme Bachmann. Et de citer, la banque, l'horlogerie, la chimie ainsi que le négoce de matières premières.

'La diversité et la richesse de notre tissu économique sont une force', a souligné la magistrate. Mais elle relève que la fiscalité repose sur quelques secteurs dominants: s'ils vacillent, les finances publiques sont affectées, souligne-t-elle.

/ATS