Une nouvelle App pour se préparer au service militaire

Avant que les jeunes Suisses ne commencent leur service militaire, ils peuvent désormais se préparer physiquement et mentalement grâce à une nouvelle App. L'objectif: que les soldats se blessent moins et quittent l'armée moins souvent.

La nouvelle application #teamarmee s'adresse en priorité aux jeunes hommes et jeunes femmes de 14 à 18 ans qui veulent se préparer physiquement et mentalement à l'école de recrues. L'application a été développée par l'armée et l'Office fédéral du sport (OFSPO), a indiqué lundi le Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

Les entraînements ont été développés par des spécialistes de la Haute école fédérale de sport de Macolin (HEFSM). L'application contient également des informations sur le mental. Cette expertise apporte aussi sa contribution à l'Académie militaire de l'EPFZ dans le domaine de la formation militaire.

L'App a coûté 600'000 francs et il faut compter 50'000 francs supplémentaires par an pour son exploitation. Pour la première année, l'armée s'est fixé l'objectif de 200'000 téléchargements. L'application est disponible en allemand, français et italien.

Les utilisateurs peuvent sélectionner une arme de leur choix, comme sapeurs de char ou éclaireur parachutiste, afin d'adapter le programme de préparation de l'App. Cette application ne s'adresse pas qu'aux futurs militaires; elle peut être téléchargée aussi par des civils.

/ATS