Une liaison par train de nuit vers Malmö prévue au printemps

Une liaison directe par train de nuit entre Bâle et la ville suédoise de Malmö devrait être lancée à la mi-avril. Le Parlement doit toutefois encore valider le budget.

Le train de nuit reliant Bâle à Copenhague et Malmö circulera trois fois par semaine dans les deux directions à partir du 15 avril 2026 et ce, toute l'année, indiquent jeudi les CFF. Le départ de Bâle aura lieu les mercredis, vendredis et dimanches à 17h35 pour une arrivée à Malmö le lendemain à 09h35. Les trains partent de la ville suédoise les jeudis, samedis et lundis à 18h57 et arrivent à Bâle à 11h30 le lendemain.

Les trains de nuit sont populaires, mais ne sont pas rentables en raison de leurs coûts élevés, soulignent les CFF. Un soutien financier de la Confédération est donc nécessaire pour assurer le lancement et l’exploitation de cette liaison.

La Confédération prévoit actuellement un montant total d'environ 47 millions de francs jusqu'en 2030, dans le cadre de la loi sur le CO2. Les budgets doivent encore être validés par le Parlement lors de la session d'hiver. S'ils devaient être refusés, le train de nuit ne pourrait pas circuler. Dans un tel cas, les CFF informeraient les clients suffisamment tôt et rembourseraient les billets déjà réservés.

Billets en vente début novembre

La vente des billets pour le train EuroNight de Bâle à Copenhague et Malmö débutera vraisemblablement à partir du 4 novembre 2025. Les prix seront comparables à ceux des trains de nuit actuels au départ de la Suisse.

Le train EuroNight peut accueillir environ 350 voyageurs dans des voitures-lits, des voitures-couchettes et des voitures à places assises. Des arrêts intermédiaires sont prévus notamment en Allemagne, à Fribourg Karlsruhe, Mannheim, Francfort et Hambourg, ainsi qu'au Danemark, à Padborg, Kolding, Odense, à Hoeje Taastrup et à l'aéroport de Copenhague.

Un arrêt à la gare centrale de Copenhague n'est pas prévu pour des raisons de temps. Mais la capitale danoise est accessible en 15 minutes environ par le RER au départ de Hoeje Taastrup ou de l'aéroport de Copenhague.

Le train EuroNight parcourt une distance de plus de 1400 km à travers la Suisse, l'Allemagne et le Danemark jusqu'en Suède. Les CFF exploitent cette liaison ferroviaire de nuit en coopération avec RDC Allemagne, une compagnie ferroviaire privée.

/ATS