Une initiative lancée pour légaliser le cannabis en Suisse

La possession, la culture et la vente de cannabis devraient être libéralisées en Suisse. Un comité citoyen a lancé une initiative populaire en ce sens, annonce mardi la Chancellerie fédérale. Le texte devra réunir au moins 100'000 paraphes d'ici le 30 octobre 2025.

'La législation en matière de culture, de possession et d'usage personnel de cannabis relève de la Confédération. Les citoyens ayant 18 ans révolus peuvent cultiver et posséder du cannabis', précise le texte de l'initiative. La culture et la vente à des fins commerciales seraient autorisées. Les exploitations et les points de vente seraient soumis à licence et à des normes strictes de qualité et de sécurité.

L'initiative intitulée 'Légaliser le cannabis: une chance pour l'économie, la santé et l'égalité' demande aussi que les revenus provenant de l'imposition des produits du cannabis soient attribués à la prévention sur les drogues.

Actuellement, des projets-pilotes de vente régulée sont en cours à Bâle, Zurich, Genève, Berne et en ville de Lausanne.

/ATS