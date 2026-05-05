Une commission refuse de justesse le 130 km/h sur les autoroutes

Le retour du 130 km/h sur les autoroutes pourrait faire débat au Parlement. La commission des ...
Une commission refuse de justesse le 130 km/h sur les autoroutes

Une commission refuse de justesse le 130 km/h sur les autoroutes

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Le retour du 130 km/h sur les autoroutes pourrait faire débat au Parlement. La commission des transports du National était très partagée sur le sujet. Elle a rejeté de justesse, par 13 voix contre 11, une initiative parlementaire en ce sens.

Le texte du conseiller national Andreas Glarner (UDC/AG) veut faire passer les limitations de vitesse de 120 à 130 km/sur les autoroutes et de 80 à 100 km/h à l'extérieur des localités. Il souhaite ainsi remettre en vigueur les limitations appliquées jusqu'en 1985 en Suisse.

Ces vitesses plus élevées mettraient en péril la sécurité routière et entraîneraient une augmentation du bruit, selon la majorité de la commission. L'idée séduit toutefois une grosse minorité.

Ces limitations de vitesse ne sont pas obligatoires, indique-t-elle mardi dans un communiqué. Elles peuvent être revues à la baisse afin de garantir la sécurité routière.

/ATS
 

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