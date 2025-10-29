Une Fed divisée baisse ses taux d'intérêt d'un quart de point

La banque centrale des Etats-Unis a réduit sans surprise mercredi ses taux d'intérêt pour la deuxième fois d'affilée face aux risques pesant sur le marché du travail 'ces derniers mois'. Cette décision n'a pas fait l'unanimité en son sein.

Cette détente, largement anticipée par les marchés financiers, ramène les taux directeurs dans une fourchette comprise entre 3,75% et 4%.

Fait inhabituel: deux des douze votants se sont opposés à cette action, l'un parce qu'il voulait une baisse plus forte, d'un demi-point, le deuxième parce qu'il ne voulait pas de baisse du tout.

/ATS