Un vol de Swiss en soutien à l'équipe nationale de foot

Un avion de Swiss a tracé samedi dans la région au-dessus des Trois Lacs un message de soutien ...
Un vol de Swiss en soutien à l'équipe nationale de foot

Un vol de Swiss en soutien à l'équipe nationale de foot

Photo: Flightradar24/Swiss

Un avion de Swiss a tracé samedi dans la région au-dessus des Trois Lacs un message de soutien à l'équipe nationale de football avant son quart de finale contre l'Argentine. Sur le radar, son parcours laisse apparaître une croix suisse et un coeur.

Parti de Granges avec aux commandes un élève-pilote, accompagné de son instructeur, l'avion a volé selon un itinéraire inhabituel et avec l'indicatif d'appel non moins original 'Hopp Schwiiz', précise la compagnie aérienne. Au sud des lacs de Morat et Neuchâtel, il a tracé une croix puis un coeur, un itinéraire bien visible a posteriori sur le site Flightradar24.

/ATS
 

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