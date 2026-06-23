Un supercalculateur chinois déclaré le plus puissant au monde

Le supercalculateur chinois LineShine a été déclaré le plus puissant au monde dans le dernier classement semestriel publié mardi par le site Top500. Il s'agit d'une première pour une machine chinoise depuis 2017.

LineShine, aussi appelé Lingsheng, a détrôné El Capitan, superordinateur américain du laboratoire public Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), construit en partenariat avec Hewlett Packard Enterprise (HPE) et le spécialiste des microprocesseurs AMD.

Un superordinateur ou supercalculateur est une machine conçue pour atteindre les plus hautes performances de calcul avec les techniques de pointe du moment.

Pour établir son classement, le groupe de chercheurs derrière Top500 soumet les superordinateurs au test dit High Performance Linpack (HPL), qui consiste à résoudre des équations en série.

Processeurs chinois

Lors de ce test, le LineShine a atteint 2198 exaflops par seconde, ce qui signifie qu'il a effectué 2,198 milliards de milliards d'opérations à virgule en une seconde.

Installé au centre national de superinformatique de Shenzhen (NSCS), le LineShine fonctionne avec des processeurs chinois. Il s'agit de 47'000 CPU (dont le modèle de base est le plus courant pour les puces) répartis dans 92 armoires.

Le choix de faire fonctionner le superordinateur uniquement avec des CPU est notable, car la quasi-totalité des autres modèles de pointe recourent à des GPU, processeurs graphiques popularisés par le groupe américain Nvidia, ou à d'autres processeurs dits accélérateurs, c'est-à-dire optimisés pour des besoins de calculs étendus.

Un superordinateur chinois n'avait plus figuré dans le top 10 depuis 2023.

Outre le classement principal, basé sur les performances pures, le groupe de chercheurs publie plusieurs autres classements, notamment le Green500 qui hiérarchise les superordinateurs en fonction de leur consommation énergétique à volume de calcul comparable.

Comme lors de la précédente cuvée, c'est le supercalculateur KAIROS du CALMIP (Calcul en Midi-Pyrénées), entité française rassemblant notamment des chercheurs du CNRS et de l'université de Toulouse, qui arrive en tête de ce classement de la sobriété.

Ces supercalculateurs ont des applications concrètes dans la recherche, notamment dans le cas d'El Capitan, qui permet d'effectuer des simulations sur l'arsenal nucléaire américain sans avoir à faire d'essais en conditions réelles.

/ATS