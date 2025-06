Un projet de Maison de la raclette dans le Val de Bagnes

Le village de Bruson (VS) pourrait accueillir une Maison de la raclette en 2029. Un projet a été présenté la semaine dernière au conseil général de la commune de Val de Bagnes.

L’idée de créer un tel lieu dans la vallée a été lancée voici quelques années déjà par un ancien conseiller communal. Le concept se fait désormais plus concret. Le restaurant dédié à la 'gommeuse' tenu par Eddy Baillifard, le pape de la raclette, n’était plus aux normes et devant être détruit, l’idée consiste à le remplacer par un nouveau bâtiment, a indiqué à Keystone-ATS le président de la commune, Fabien Sauthier, confirmant une information du Nouvelliste.

Le coût du projet est estimé à 8 millions de francs. La commune de Val de Bagnes serait en charge de la construction du nouvel édifice sur un terrain qui lui appartient depuis deux ans. L’association initiatrice du projet devra, elle, apporter les fonds nécessaires à la mise en place intérieure. Une fondation devrait ensuite gérer l'ensemble de la structure.

'Un musée vivant'

A Bruson, la Maison de la raclette proposerait un espace dégustation, avec un restaurant, un centre de recherche, de création artistique et gastronomique, une laiterie de démonstration artisanale, une cave d’affinage et un parc animalier. Quelque 100'000 visiteurs sont espérés annuellement pour une structure qui occuperait 17 employés à plein temps.

La partie muséale du projet a été confiée au Palp Festival. 'Nous voulons en faire un musée vivant, un musée où l’on vit une expérience en découvrant le fromage', a précisé son directeur Sébastien Olesen au Nouvelliste. 'On pourra manger en voyant des œuvres le long des murs, avec un restaurant complètement intégré dans le musée.'

