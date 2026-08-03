Un nouveau virus détecté chez des bovins suisses

Le mystère des vaches malades en Suisse est résolu: la cause est un orthobunyavirus n'ayant ...
Un nouveau virus détecté chez des bovins suisses

Un nouveau virus détecté chez des bovins suisses

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le mystère des vaches malades en Suisse est résolu: la cause est un orthobunyavirus n'ayant pas encore été caractérisé avec précision, appartenant au sérogroupe Simbu, a confirmé lundi l'Institut de virologie et d'immunologie (IVI) à Keystone-ATS.

/ATS
 

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