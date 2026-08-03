Un nouveau virus détecté chez des bovins suisses
Le mystère des vaches malades en Suisse est résolu: la cause est un orthobunyavirus n'ayant ...
RTN
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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