Un milliard de perte prévu en 2023 par l'opérateur de la Bourse SIX

L'opérateur de la Bourse suisse SIX devrait essuyer cette année une lourde perte, causée par une dépréciation de sa participation dans Worldline. Le débours est également imputable au groupe espagnol BME, le propriétaire de la Bourse de Madrid racheté par SIX en 2020.

La perte devrait être comprise entre 1,0 et 1,1 milliard de francs.

La baisse du cours du prestataire de services de paiement Worldline va entraîner chez SIX une correction de valeur sans effet de trésorerie de 860 millions de francs qui sera comptabilisée au quatrième trimestre, indique jeudi le groupe financier zurichois. Ce dernier détient 10,5% du prestataire européen de paiements, une part acquise après la vente de SIX Payment Services à Worldline en 2018. Cette cession avait permis à la société zurichoise d'engranger un gain unique de 2,7 milliards de francs et de renforcer 'considérablement' ses fonds propres, précise le communiqué.

Une autre dépréciation, de 340 millions de francs et liée à BME, viendra plomber encore davantage le quatrième trimestre. Cette charge sans effet de trésorerie trouve son origine dans 'l'augmentation des taux d'actualisation et de la baisse des volumes de transactions en Espagne et en Europe', affirme SIX. Malgré cette dépréciation de l'écart d'acquisition ('goodwill'), BME reste un contributeur à la performance opérationnelle de SIX et demeure un atout stratégique considéré comme important.

Malgré une lourde perte annuelle, le groupe financier assure que le flux de trésorerie disponible ne sera pas affecté cette année, tout comme la capitalisation, toujours 'solide'. A fin 2023, le ratio de fonds propres devrait dépasser 60%, pour un effet de levier d'environ 1,5 fois le résultat brut d'exploitation (Ebitda).

Le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende légèrement relevé par rapport aux 5,10 francs par action accordé au titre de l'exercice 2022.

Du point de vue opérationnel, le groupe prévoit pour cette année une croissance de 3% de son chiffre d'affaires et une augmentation de l'Ebitda entre 6 et 7% à taux de changes constants. En 2022, SIX avait généré des recettes de 1,49 milliard de francs (+0,3%) et un Ebitda de 397,7 millions (-5,7%). Le bénéfice net avait été multiplié par deux à 185 millions de francs grâce à un effet unique lié à la participation dans Worldline.

SIX publiera le 13 mars ses états financiers complets pour l'exercice 2023.

/ATS