Un implant pour restaurer la marche chez les patients parkinsoniens

Des neuroscientifiques lausannois et français ont présenté lundi dans la revue Nature Medicine une neuroprothèse corrigeant les troubles de la marche liés à la maladie de Parkinson. Cela a permis à un premier patient de marcher avec fluidité.

Des troubles de la marche surviennent chez 90% des personnes présentant un stade avancé de la maladie de Parkinson. 'D'où l’idée de développer une neuroprothèse pour corriger les troubles locomoteurs de ces patients', explique Grégoire Courtine, professeur en neurosciences à l'EPFL, au CHUV et à l'Université de Lausanne.

Aujourd'hui, 'on constate qu’en stimulant la moelle épinière, de la même façon que nous l’avons fait chez des patients paraplégiques, on arrive à corriger les troubles de la marche dus à la maladie de Parkinson', ajoute la neurochirurgienne Jocelyne Bloch, professeure au CHUV, à l'UNIL et à l'EPFL, et co-directrice du centre .NeuroRestore avec Grégoire Courtine.

Un premier patient a été opéré en 2021. Une étude sur six patients supplémentaires débutera l'année prochaine.

