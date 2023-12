Un expert au chevet des finances de l'Hôpital du Valais

L'Hôpital du Valais ne parvient plus à financer l'investissement de 585 millions de francs prévus notamment pour l'extension et la transformation des hôpitaux de Sion et de Brigue. Le Conseil d'Etat a mandaté un expert financier afin d'analyser la situation.

Le montant des investissements prévus par l'Hôpital du Valais (HVS) dépasse les devis initiaux qui se montaient à 462 millions de francs. 'Les coûts supplémentaires sont estimés à 123 millions millions de francs', indique l'Etat du Valais jeudi dans un communiqué.

Les raisons de ce surcoût sont notamment 'le renchérissement, l'évolution des conditions de marché et l'adaptation aux nouvelles normes parasismiques', précise le canton.

/ATS