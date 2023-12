Un ex-banquier suisse risque cinq ans de prison aux Etats-Unis

Un ancien dirigeant d'une banque suisse a plaidé coupable jeudi devant la justice américaine et risque cinq ans de prison pour complicité de fraude fiscale au bénéfice de clients imposables aux Etats-Unis. Le préjudice est estimé à plus de 60 millions de dollars.

L'homme de 61 ans, arrêté et extradé d'Italie vers les Etats-Unis en août dernier, encourt jusqu'à cinq années de réclusion et connaîtra sa peine le 19 juillet 2024, en l'absence d'un procès pénal puisqu'il a plaidé coupable devant le parquet fédéral de Manhattan.

Le financier dirigeait une société basée à Zurich, Allied Finance Trust AG, et a permis avec des complices entre 2008 et 2014 de 'frauder' le fisc américain en 'dissimulant salaires et avoirs de clients contribuables américains aux revenus nets élevés dans des comptes non déclarés de la Privatbank IHAG Zurich AG (IHAG), une banque suisse privée', selon la justice.

