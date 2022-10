Un diamant rose vendu pour près de 58 millions à Hong Kong

Un diamant rose, une pierre rare, a été vendu aux enchères vendredi à Hong Kong pour près de 58 millions de dollars. Il s'agit d'un nouveau record du prix au carat d'un diamant ou d'une pierre précieuse, selon la maison d'enchères Sotheby's.

'L'étoile rose de Williamson' de 11,15 carats a été enlevée pour 453,2 millions de dollars hongkongais, soit 57,7 millions de dollars américaines, ce qui en fait le deuxième prix le plus élevé pour un joyau vendu aux enchères, a ajouté Sotheby's.

L'offre gagnante, formulée par un acheteur de la ville de Boca Raton, aux Etats-Unis, dont l'identité n'a pas été révélée, représentait plus du double du prix de vente, estimé à 21 millions de dollars.

Très rares et très demandés

L'objet convoité était le deuxième plus gros diamant rose à être vendu aux enchères. Les diamants roses sont les pierres précieuses les plus rares et les plus demandées sur le marché mondial.

Le record pour un diamant rose a été établi en 2017, lorsqu'une pierre baptisée 'CTF Pink Star' a été adjugée à Hong Kong pour 71,2 millions de dollars.

'L'étoile rose de Williamson' doit son nom à deux autres diamants roses, que sont le détenteur du record 'CTF Pink Star' et la 'pierre de Williamson', un diamant de 23,6 carats offert en cadeau de mariage à la défunte reine britannique Elizabeth II en 1947.

/ATS