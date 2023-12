Un dessin du « Petit Prince » vendu aux enchères pour 350'000 euros

Un dessin du 'Petit Prince', une aquarelle d'Antoine de Saint-Exupéry ayant servi à l'édition originale du célèbre conte, a été vendu aux enchères jeudi à Londres pour quelque 350'000 euros, a annoncé la maison Christie's.

Ce dessin de 1942 est parti pour 302'400 livres, soit dix fois plus que l'estimation, qui était entre 25'000 et 35'000 livres.

Reproduit page 59 de l'édition new-yorkaise, il représente le Petit Prince qui dialogue avec un serpent dans le désert du Sahara.

Ce dessin était déjà apparu lors d'une vente aux enchères, chez Sotheby's en 1989.

'Les dessins et aquarelle dans leur version finale ou quasi achevée tels que reproduits dans la première édition (...) sont du plus grand intérêt et extrêmement rares', décrivait Christie's dans le catalogue.

Christie's rappelait une vente chez Artcurial à Paris en juin 2017. Une aquarelle du Petit Prince assis sur une chaise et contemplant le soleil était partie pour 294'000 euros frais compris. Et une autre, avec le héros allongé sur le ventre dans un jardin de roses, avait été vendue pour 226'000 euros.

Conte de Noël

'Le Petit Prince', classique de la littérature enfantine traduit dans le monde entier, est la fiction la plus lue de l'histoire. Selon la Fondation Antoine de Saint-Exupéry, le livre s'est vendu, en 80 ans, à plus de 150 millions d'exemplaires dans le monde.

L'auteur, en exil aux Etats-Unis durant la Seconde Guerre mondiale, avait répondu à une commande de son éditeur américain qui souhaitait un conte de Noël. Mort aux commandes de son avion en juillet 1944, un peu plus d'un an après la parution à New York des versions française et anglaise, il n'a pas eu le temps de voir le succès inouï de ce livre.

Ses dessins du héros aux cheveux blonds, qui erre de planète en planète et rencontre de multiples personnages, ont fortement contribué à la popularité du conte.

