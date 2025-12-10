Un camion percute trois stands d'un marché de Noël à Bâle

Un camion a percuté des stands d'un marché de Noël, mercredi matin à Bâle. Son chauffeur a ...
Photo: Adväntsgass

Un camion a percuté des stands d'un marché de Noël, mercredi matin à Bâle. Son chauffeur a été blessé dans l'accident. La police exclut toute préméditation à ce stade.

L'accident est survenu vers 10h30 dans une rue du Petit-Bâle, sur la rive droite du Rhin. En s'y engageant depuis un axe principal, le camion malaxeur a percuté légèrement un stand mobile, puis a défoncé trois autres stands avant de terminer sa course contre une façade, indique la police cantonale de Bâle-Ville. Hormis le camionneur qui a été hospitalisé, personne d'autre n'a été blessé.

Les circonstances de l'accident font l'objet d'une enquête. Les trois stands percutés ont été fortement endommagés et leurs responsables ne peuvent donc pas les tenir temporairement, indiquent les organisateurs du marché 'Adväntsgass' ('Ruelle de l'Avent'). Ce dernier se déroule cependant comme prévu.

/ATS
 

