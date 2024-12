Un café coûte en moyenne 4,58 francs outre-Sarine

Le prix moyen d'une tasse de café au restaurant se monte à 4,58 francs en 2024 en Suisse alémanique (+9 centimes sur un an). Il s'agit de la cinquième année consécutive de hausse.

Par endroits, le prix du petit noir peut atteindre jusqu'à 6 francs, indique lundi la faîtière CafetierSuisse dans un communiqué à l'occasion de son coup de sonde annuel.

Aucun chiffre n'était disponible pour la Suisse romande. Mais les observations de Keystone-ATS permettent de dire que le prix du café y est en moyenne sensiblement voire beaucoup plus bas qu'outre-Sarine.

Jusqu'à 6 francs le café

Sur les dix dernières années, la tasse de café a augmenté de 36 centimes en moyenne (+9%). Les prix alémaniques les plus bas se situent dans les cantons de Soleure et Argovie. C'est à Zoug qu'ils sont les plus élevés: 4,84 francs en moyenne, et 4 francs pour le prix le plus bas.

Dans le canton de Zurich, la moyenne est de 4,78 francs, avec des pointes autour des 6 francs. Il faut débourser 4,72 francs en moyenne en ville de Berne.

Le président de Cafetiersuisse Hans-Peter Oettli a indiqué qu'il fallait s'attendre à de nouvelles hausses, comparables aux précédentes, pour 2025. En cause, l'augmentation permanente des coûts, en particulier les dépenses de personnel, qui représentent environ la moitié des dépenses des restaurateurs, a-t-il précisé lundi en visioconférence. En outre, la demande reste forte.

/ATS