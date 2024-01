Un bon hiver en perspective pour les remontées mécaniques

L'hiver 2023/2024 a débuté avec une hausse de 26% des premiers passages en novembre et décembre par rapport à la même période précédente, indiquent vendredi les Remontées mécaniques suisses (RMS). L'association faîtière se dit confiante pour la suite de la saison.

La douceur connue lors de l'hiver de 2022/2023 a laissé place au froid pendant les fêtes de fin d'année avec un enneigement plus important, même à basse altitude, et une météo favorable aux stations de ski, rapporte un communiqué.

Géographiquement, une disparité régionale est ressortie, selon les données fournies par RMS. Les stations de basse et moyenne altitudes ont davantage profité de ce fort enneigement que celles de haute altitude. Les Alpes vaudoises affichent par exemple une hausse du nombre de journées-skieurs de 109% et la Suisse orientale de 86%, alors que le Valais et les Grisons ont enregistré une progression respective de 11% et 19%.

Par rapport à la moyenne quinquennale, le recul des premiers passages s'élève à 12% pour l'ensemble des domaines recensés.

