Un avion de ligne s'écrase au décollage dans le nord du Mexique

Un avion de la compagnie Aeromexico s'est écrasé mardi juste après le décollage dans l'Etat de Durango, dans le nord du Mexique. L'accident a fait 80 blessés mais pas de mort, ont annoncé les autorités locales.

L'avion transportait 97 passagers et 4 membres d'équipage, a précisé le ministre mexicain du Transport Gerardo Ruiz Esparza sur le réseau social Twitter.

Le gouverneur de l'Etat de Durango, José Rosas Aispuro, a indiqué que des témoins avaient entendu une explosion avant que l'avion tombe brutalement alors qu'il venait de décoller. Il a confirmé sur Twitter qu'aucune personne à bord n'était décédée. Un porte-parole de la Protection civile de Durango a fait état de son côté de 80 blessés.

Un correspondant de l'AFP qui s'est rendu sur place a vu un avion enveloppé dans un nuage de fumée, et des passagers qui quittaient à pied l'appareil, certains présentant des blessures légères.

Les premières images diffusées sur les réseaux sociaux et dans les médias montrent un avion au sol, dont la carlingue entière est partiellement consumée par un incendie. On y voit aussi les secours s'activaient autour de l'appareil accidenté.

Le vol 2431 assurait la liaison entre Durango et la capitale Mexico, a précisé la compagnie mexicaine sur son compte Twitter. Dans un premier temps, Aeromexico avait indiqué avoir eu connaissance d'un accident à Durango et être en train de vérifier l'information et d'obtenir des détails.

