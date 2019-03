Un avion ambulance de la Rega arrive au musée par ferry

L'avion ambulance 'HB-JRA' de la Rega a été transporté vendredi par ferry d'Alpnach (OW) jusqu'au Musée des transports à Lucerne. Des visites guidées du jet sont prévues dès le 16 avril dans le cadre de l'exposition 'La Suisse vole!'

L'appareil de type Bombardier CL-604 a été mis hors service après 16 ans d'activité. Il va être installé dans l'exposition permanente de la Rega 'L'assistance médicale par voie aérienne' au Musée des transports, ont indiqué vendredi le musée et la Rega.

L'avion a été placé sur un ferry sur le lac des Quatre-Cantons à Alpnach (OW) tôt vendredi matin. Il est arrivé à Lucerne quelques heures plus tard. Un tel transport nécessite une autorisation spéciale et ne peut être effectué que si le lac est calme, a indiqué à Keystone-ATS Olivier Burger, porte-parole du musée.

Le jet ambulance 'HB-JRA' a effectué sa première mission le 27 novembre 2002 et sa dernière le 5 octobre 2018. Il a transporté 4421 patients, effectué 10'141 atterrissages et desservi 156 destinations dans le monde entier. Il a volé 21'612 heures et parcourus 18,4 millions de kilomètres.

/ATS