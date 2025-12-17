Ultimatum de Lula pour la signature de l'accord Mercosur-UE

Le président brésilien Lula a déclaré mercredi que si l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur n'était pas signé 'maintenant', il ne le sera pas sous sa présidence. Le président brésilien doit rester encore un an au pouvoir.

'Si on ne le fait pas maintenant, le Brésil ne signera plus l'accord tant que je serai président', a affirmé Luiz Inacio Lula da Silva lors d'une réunion ministérielle à Brasilia.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, espérait parapher ce traité lors du sommet du Mercosur samedi, dans la ville brésilienne de Foz do Iguaçu.

/ATS