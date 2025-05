Ukraine:2 morts à Odessa, Zelensky veut de la « pression » sur Moscou

Deux personnes ont été tuées et 15 autres blessées dans une 'attaque russe d'envergure' sur Odessa, dans le sud de l'Ukraine, ont annoncé jeudi les autorités, le président Volodymyr Zelensky. Ce dernier a réclamé de l'Occident de renforcer la 'pression' sur Moscou.

'Depuis plus de 50 jours, la Russie ignore la proposition américaine d'un cessez-le-feu complet et inconditionnel sur l'Ukraine' et ne répond qu'avec 'de nouveau bombardements et assauts' contre l'Ukraine, a dénoncé M. Zelensky sur les réseaux sociaux.

'Une pression supplémentaire sur la Russie est essentielle pour la contraindre (...) à négocier', a-t-il ajouté. 'Plus les sanctions seront efficaces, plus la Russie aura de raisons de mettre fin à la guerre' contre l'Ukraine lancée il y a trois ans, a estimé le chef de l'Etat en appelant également à renforcer la défense aérienne de son pays contre les attaques de Moscou.

Nouvelles attaques russes

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'armée russe a lancé sur l'Ukraine 170 drones dont 21 sur Odessa, grande ville portuaire sur la mer Noire, a indiqué M. Zelensky.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré également sur le pays cinq missiles balistiques depuis la Crimée, péninsule ukrainienne annexée.

Au total, 74 drones de combat pu être abattu et 68 drones leurres ont disparu sans faire de dégâts, a ajouté l'armée de l'air. Les régions d'Odessa, Kharkiv, Soumy (nord-est), Donetsk (est) et de Kiev (centre-nord) ont été touchées, selon la même source.

A Odessa, l'attaque a touché un quartier résidentiel, une école et un supermarché tuant deux personnes et blessé 15 autres, selon les services d'urgence ukrainiens.

Accord sur les minéraux

Ces nouvelles frappes de Moscou surviennent au moment où les Etats-Unis et l'Ukraine viennent de signer mercredi à Washington un large accord économique mettant en place un fonds d'investissement dans la reconstruction de ce pays ravagé par la guerre et donnant à l'administration de Donald Trump un accès aux ressources naturelles ukrainiennes.

Il existe en parallèle de multiples tractations diplomatiques internationales pour trouver une issue au conflit, plus de trois ans après l'invasion russe de l'Ukraine, ponctuée de bombardements quasi quotidiens sur des structures civiles.

Le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermark, a de nouveau réclamé sur son compte Telegram que 'nous, avec les Etats-Unis, poussions pour un cessez-le-feu complet'.

Le président 'Poutine aura constamment le désir de tuer, jusqu'à la fin de ses jours, mais la diplomatie couplée à des moyens économiques énergiques d'influence contraindront la Russie à arrêter la guerre', a écrit M. Iermark.

/ATS