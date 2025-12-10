Uber lance ses taxis à l'assaut du Jura

Les taxis Uber sont désormais disponibles dans le canton du Jura, annonce la société californienne ...
Uber lance ses taxis à l'assaut du Jura

Uber lance ses taxis à l'assaut du Jura

Photo: KEYSTONE/DPA/SEBASTIAN GOLLNOW

Les taxis Uber sont désormais disponibles dans le canton du Jura, annonce la société californienne mercredi. Celle-ci est dès lors présente dans toute la Suisse.

'Les résidents du canton du Jura peuvent désormais utiliser l'application Uber pour commander une course opérée par un chauffeur de taxi professionnel, en quelques clics seulement', informe Uber dans un communiqué.

Selon le groupe américain, cette extension répond à une demande 'en constante augmentation et représente une opportunité économique majeure supplémentaire pour les chauffeurs de taxi actifs dans le canton du Jura'.

'En 2025, nous avons constaté une hausse claire de la demande pour nos services, et nous étendre au Jura est une étape naturelle pour répondre aux besoins de mobilité des personnes qui vivent et travaillent ici. Il est essentiel pour nous que chacun en Suisse puisse compter sur des services de mobilité abordables, fiables et flexibles', a déclaré Jean-Pascal Aribot, directeur général d'Uber Suisse, cité dans le communiqué.

Cette année, la plateforme de mobilité précise avoir augmenté sa présence dans le pays, qui passe de quinze à 26 cantons.

/ATS
 

Actualités suivantes

Temenos annonce un programme de rachat d'actions de 100 millions

Temenos annonce un programme de rachat d'actions de 100 millions

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 07:15

Trump assure que les prix baissent « énormément » aux Etats-Unis

Trump assure que les prix baissent « énormément » aux Etats-Unis

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 03:29

Interdiction des réseaux sociaux: l'Australie « reprend le contrôle »

Interdiction des réseaux sociaux: l'Australie « reprend le contrôle »

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 04:45

L'Assemblée adopte de peu le budget de la Sécurité sociale

L'Assemblée adopte de peu le budget de la Sécurité sociale

Économie    Actualisé le 09.12.2025 - 20:01

Articles les plus lus

Plusieurs centaines de cigognes retrouvées mortes près de Madrid

Plusieurs centaines de cigognes retrouvées mortes près de Madrid

Économie    Actualisé le 09.12.2025 - 17:02

Migros étend son réseau de distributeurs de snacks

Migros étend son réseau de distributeurs de snacks

Économie    Actualisé le 09.12.2025 - 17:09

YouTube critique l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs

YouTube critique l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs

Économie    Actualisé le 09.12.2025 - 18:45

Environ 20'000 fonctionnaires vaudois dans la rue

Environ 20'000 fonctionnaires vaudois dans la rue

Économie    Actualisé le 09.12.2025 - 19:33