USA: procédure en justice contre le président de la Fed annulée

Un juge fédéral a annulé la procédure judiciaire engagée par l'administration Trump contre ...
USA: procédure en justice contre le président de la Fed annulée

USA: procédure en justice contre le président de la Fed annulée

Photo: KEYSTONE/AP/JACQUELYN MARTIN

Un juge fédéral a annulé la procédure judiciaire engagée par l'administration Trump contre le président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell, dans une décision publiée vendredi. Le locataire de la Maison Blanche lui reproche de ne pas baisser les taux d'intérêt.

'Il existe de multiples preuves que l'objectif principal (sinon le seul) de cette procédure est de harceler M. Powell pour le faire céder au président (américain Donald) Trump ou de démissionner et de céder la place à quelqu'un qui le fera', écrit le juge James Boasberg dans cette décision datée du 11 mars et rendue publique vendredi.

La procureure fédérale de Washington qui avait lancé l'enquête contre Jerome Powell a vivement dénoncé cette décision de justice. Jeanine Pirro, une proche du président Donald Trump, a annoncé que le ministère de la Justice ferait appel de cette décision, rendue selon elle par un juge 'militant'.

/ATS
 

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