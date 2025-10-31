Un responsable de la banque centrale américaine (Fed) a déclaré vendredi qu'il avait voté contre une baisse des taux directeurs plus tôt dans la semaine, estimant que l'inflation était 'trop élevée'.

Le président de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, était l'un des deux membres à exprimer son désaccord lors du vote de mercredi, à l'issue duquel l'institution monétaire a approuvé une baisse des taux d'un quart de point.

Le gouverneur Stephen Miran, récemment promu par le président Donald Trump, voulait, lui, une baisse plus forte, d'un demi-point.

'Le marché du travail est globalement équilibré, l'économie affiche une dynamique soutenue et l'inflation reste trop élevée', a remarqué M. Schmid dans un communiqué.

'Je considère que la politique monétaire n'est que modérément restrictive', a ajouté le responsable, qui dispose cette année d'un droit de vote au sein du comité de fixation des taux de la Fed. 'Dans ce contexte, j'ai jugé approprié de maintenir les taux inchangés lors de la réunion de cette semaine'.

La décision de la Fed a ramené les taux direteurs dans une fourchette comprise entre 3,75% et 4,00%, allégeant légèrement le fardeau des entreprises et des consommateurs qui souhaitent emprunter de l'argent.

S'adressant aux journalistes mercredi après la publication de la décision, le président de la Fed Jerome Powell a déclaré que, même si un large consensus s'était dégagé cette fois-ci en faveur d'une baisse, le futur de la politique monétaire était moins clair.

'Les avis divergent fortement quant à la marche à suivre en décembre', a expliqué M. Powell.

Nouvelle baisse pas acquise

'Une réduction supplémentaire des taux directeurs lors de la réunion de décembre n'est pas acquise, loin de là', a-t-il poursuivi.

Le principal conseiller économique de Donald Trump, Kevin Hassett, a tenu vendredi des propos différents sur la santé actuelle de la première économie mondiale, évoquant les récentes données sur l'inflation côté consommateurs, légèrement inférieures aux prévisions.

'Nous sommes ravis qu'ils aient réduit les taux directeurs', a souligné M. Hassett devant des journalistes.

'La Fed avance un peu à l'aveuglette et nous sommes confrontés à un arrêt des activités gouvernementales (en raison de la paralysie budgétaire, ou 'shutdown', NDLR), ce qui est négatif pour l'économie', a-t-il toutefois noté.

'Dans ce contexte, l'idée que la Fed revienne sur sa promesse de réduire les taux à l'avenir nous semble déroutante', a-t-il ajouté.

Les acteurs du marché ont revu à la baisse leurs prévisions concernant une réduction des taux en décembre à la suite de ses déclarations, et n'envisagent désormais qu'une probabilité de 63% d'une baisse d'un quart de point en décembre, selon l'outil de veille CME FedWatch.

/ATS