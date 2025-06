USA: déficit commercial réduit de plus de moitié en avril

Après un mois de mars record, le déficit commercial des Etats-Unis a été divisé par plus de deux au mois d'avril, sous l'effet d'un fort ralentissement des importations alors que les droits de douane voulus par Donald Trump entraient en vigueur.

Sur le quatrième mois de l'année, la balance commerciale des biens et services américains a enregistré un déficit de 61,6 milliards de dollars, contre 138,3 milliards de dollars en mars, dont les données ont été révisées en légère baisse.

Un mois durant lequel les entreprises américaines avaient massivement importé pour constituer des stocks avant de subir les effets des droits de douane.

Le déficit commercial en avril est cependant bien en-deçà des prévisions des analystes, qui tablaient sur un reflux plus modeste, à 117,2 milliards de dollars, selon le consensus publié par briefing.com. Il s'agit du plus faible déficit enregistré depuis mars 2023.

Le déficit de la balance commerciale américaine avait connu une hausse très sensible après les élections de novembre et la victoire de Donald Trump, qui avait promis durant la campagne présidentielle une hausse des droits de douane, notamment pour financer en partie la baisse d'impôts actuellement en discussion au Congrès.

Le déficit commercial est alors passé de 73,7 milliards de dollars au mois de décembre, à donc 138,3 milliards en mars.

Dans le détail, c'est avant tout le fort recul des importations, ramenée à 351 milliards de dollars (-16,3% sur un mois) qui explique la chute du déficit.

Dans le même temps, les exportations ont progressé plus modestement de 3%, à 289,4 milliards de dollars.

Cumulé sur un an, le déficit commercial s'est cependant creusé de 179,3 milliards de dollars, soit une hausse de 65,7% par rapport à la même période en 2024.

La baisse des importations s'est principalement concentrée sur certains secteurs, tels que les pièces de métal et les véhicules particuliers, alors que l'acier et l'aluminium et l'automobile sont concernés par 25% de droits de douane depuis mi-mars, mais aussi des préparations pharmaceutiques, un secteur qui pourrait être à son tour prochainement visé.

/ATS