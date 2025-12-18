USA-Venezueala: Brésil et Mexique se proposent en médiateurs

La présidente mexicaine et le président brésilien se sont proposés jeudi en médiateurs de la crise entre Etats-unis et Venezuela. Cela afin d''éviter un conflit armé en Amérique latine'.

En pleine montée des tensions entre Washington et Caracas, Lula a déclaré être 'très inquiet', ajoutant être 'à la disposition' des deux gouvernements et qu'il parlerait 'probablement' avec son homologue américain 'avant Noël' afin d'éviter une 'guerre fratricide'.

Le Brésil, immense pays d'Amérique latine dont il est la première puissance économique, possède une frontière commune avec le Venezuela.

Eviter une 'intervention' américaine

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum s'est aussi proposée en tant que médiatrice. 'Nous allons chercher, avec tous les pays qui le souhaitent en Amérique latine ou sur d'autres continents, une solution pacifique' et à éviter une 'intervention' américaine au Venezuela, a-t-elle dit au cours de sa conférence de presse matinale.

Les Etats-Unis ont déployé dans les Caraïbes, mais également le Pacifique, une flotte de navires de guerre, dont le plus grand porte-avions du monde, et d'avions de chasse pour mener des opérations antidrogue.

'S'emparer du pétrole vénézuélien'

L'administration américaine accuse Nicolas Maduro d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic. L'intéressé dément et assure que Washington veut le renverser pour s'emparer du pétrole vénézuélien, principale ressource du pays.

L'armée américaine a annoncé mercredi avoir tué 'quatre narcoterroristes' présumés dans une nouvelle frappe dans l'est du Pacifique, dans le cadre d'une campagne à la légalité incertaine qui a fait une centaine de morts depuis septembre.

'Blocus total'

Et cette semaine le président Trump a ordonné un 'blocus total' contre les pétroliers sous sanctions se rendant ou partant du Venezuela, augmentant la pression sur le président Maduro qu'il accuse d'utiliser le pétrole pour financer 'le narcoterrorisme, la traite d'êtres humains, les meurtres et les enlèvements'.

Le déploiement américain dans la région 'ne fera que s'accroître, et le choc qu'ils subiront sera sans précédent', a récemment averti le locataire de la Maison Blanche, qui maintient le flou sur une possible intervention terrestre au Venezuela.

Des soldats américains ont également été déployés en Equateur, principal pays de départ de la cocaïne produite dans la région, pour une 'opération temporaire' contre le narcotrafic opéré conjointement avec les forces équatoriennes. Le président Daniel Noboa est l'un des alliés de Trump en Amérique latine.

'Potentiellement très dangereux'

Après la Chine mercredi qui a dit s'opposer à toute tentative d''intimidation unilatérale', le ministère russe des Affaires étrangères a appelé jeudi les Etats-Unis à ne pas 'commettre une erreur fatale' au Venezuela, 'pays ami' de la Russie, et de 's'abstenir de glisser davantage vers une situation qui menace d'avoir des conséquences imprévisibles pour l'ensemble de l'hémisphère occidental'.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a pour sa part indiqué jeudi que Moscou considère la 'montée des tensions dans la région' comme 'potentiellement très dangereuse'.

'Le Venezuela est notre allié, notre partenaire, et nous sommes constamment en contact', a-t-il déclaré lors de son point presse quotidien, appelant 'tous les pays de la région à la retenue'.

Maduro, fidèle allié de Poutine

Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone début décembre avec son homologue vénézuélien Nicolas Maduro, un fidèle allié, pour lui apporter son 'soutien'.

L'Iran, autre soutien de Maduro, a estimé que le blocus américain est 'un exemple manifeste de piraterie d'Etat et de brigandage armé en mer'.

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence mardi à la demande de Caracas 'pour discuter de l'agression en cours des Etats-Unis'. Une demande soutenue par la Chine et la Russie.

