UBS versera 835 millions d'euros en France

La banque UBS versera au total 835 millions d'euros pour résoudre un litige fiscal en France ...
UBS versera 835 millions d'euros en France

France: UBS verse 835 millions d'euros pour régler un litige fiscal

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

La banque UBS a résolu un ancien litige fiscal en France et versera au total 835 millions d'euros (780,7 millions de francs) pour mettre un terme à ce dossier remontant entre 2004 et 2012, a-t-elle annoncé mardi.

Les 835 millions d'euros à verser, se répartissent entre 730 millions d'euros d'amende et 105 millions de dommages et intérêts à l'Etat français, a précisé le géant bancaire dans communiqué. UBS a constitué les provisions nécessaires pour faire face à ces frais.

La justice française avait condamné UBS en 2021 pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage bancaire illégal en France. Fin 2023, la Cour de cassation avait confirmé la sentence, mais la Cour d'appel devait à nouveau se pencher sur les peines et la réparation du préjudice de l'Etat lors d'un nouveau procès. La procédure est désormais close.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les radios/TV locales recevront davantage de moyens

Les radios/TV locales recevront davantage de moyens

Économie    Actualisé le 23.09.2025 - 10:45

Le cours de l'or s'envole, l'once frôle les 3760 dollars

Le cours de l'or s'envole, l'once frôle les 3760 dollars

Économie    Actualisé le 23.09.2025 - 09:37

Energie: vers un droit de recours des organisations limité au niveau cantonal

Energie: vers un droit de recours des organisations limité au niveau cantonal

Économie    Actualisé le 23.09.2025 - 09:03

L'Indonésie et l'UE concluent un accord de libre-échange

L'Indonésie et l'UE concluent un accord de libre-échange

Économie    Actualisé le 23.09.2025 - 06:05

Articles les plus lus

Le Centre Pompidou à Paris ferme pour cinq ans de rénovation

Le Centre Pompidou à Paris ferme pour cinq ans de rénovation

Économie    Actualisé le 22.09.2025 - 16:45

Le Parlement recommande le rejet de l'initiative SSR

Le Parlement recommande le rejet de l'initiative SSR

Économie    Actualisé le 22.09.2025 - 17:17

Les discussions entre pharma et gouvernement patinent

Les discussions entre pharma et gouvernement patinent

Économie    Actualisé le 22.09.2025 - 19:51

IA: un cadre réglementaire international réclamé

IA: un cadre réglementaire international réclamé

Économie    Actualisé le 23.09.2025 - 02:25