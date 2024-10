UBS sommé de retravailler son plan d'urgence

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) demande à UBS de revoir ses plans de stabilisation et d'urgence en raison du rachat de Credit Suisse (CS).

Elle estime que l'intégration de CS entraîne des adaptations nécessaires afin de garantir le cas échéant l'assainissement ou la liquidation de la banque aux trois clés.

L'approbation annuelle des plans de stabilisation et d'urgence est suspendue, indique mardi le gendarme des marchés financiers dans un communiqué. La Finma attend d'UBS qu'elle développe davantage sa planification. Conformément au rapport du Conseil fédéral, des changements sont nécessaires au niveau juridique afin d'offrir aux autorités des possibilités supplémentaires et donc plus de flexibilité en cas de crise.

cw/jh

/ATS