UBS rebondit au 4e trimestre 2024

La banque UBS a renoué avec les profits au dernier trimestre 2024, inscrivant un bénéfice net de 770 millions de dollars après une perte de 279 millions encaissée un an plus tôt en raison notamment des coûts d'intégration de son ex-rivale Credit Suisse.

Entre octobre et décembre 2024, le numéro un bancaire helvétique a enregistré un résultat avant impôts de 1,05 milliard de dollars, après un déficit de 751 millions un an plus tôt, a annoncé mardi l'établissement zurichois dans un communiqué.

Les actionnaires se verront proposer un dividende relevé à 0,90 dollar par action, comparé au 0,70 dollar perçu au titre de 2023.

L'ensemble de ces chiffres clés ont dépassé les prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP.

Sur l'ensemble de l'année écoulée, l'établissement zurichois a réalisé un bénéfice net de 5,09 milliards de dollars, après un profit de 27,37 milliards en 2023. Les actionnaires continueront à être gâtés, avec un programme de rachat d'actions de 1 milliard au premier semestre et de jusqu'à 2 milliards au second.

Au dernier trimestre 2024, la banque est parvenue à économiser 700 millions supplémentaires pour un total de 3,4 milliards sur l'ensemble de l'année passée. La direction s'est déclarée en bonne voie pour atteindre d'ici fin 2026 quelque 13 milliards bruts de réductions des coûts. L'intégration de sa rivale Credit Suisse, dont la reprise avait été ordonnée par le Conseil fédéral en mars 2023, devrait être quasiment bouclée dans deux ans.

Au premier trimestre 2025, les coûts d'intégration devraient s'élever à 1,1 milliard.

Dans ce contexte, la banque a avancé en matière de réduction des effectifs, le total des équivalents temps plein s'établissant fin 2024 à environ 108'650, en baisse de 3,7% sur un an.

UBS a par ailleurs confirmé ses objectifs à moyen et long terme qui prévoient notamment un rendement des fonds propres durs (RoCET1) de base d'environ 15% et un rapport entre les coûts et les recettes de base inférieur à 70%.

Dans l'immédiat, le RoCET1 doit s'élever à quelque 10% cette année, puis progresser à 18% en 2028. Le ratio de fonds propres durs doit s'établir à environ 14%.

