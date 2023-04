UBS pourra utiliser ses titres pour financer le rachat de CS

La Commission des OPA autorise UBS à modifier la destination des titres repris dans le cadre de son programme de rachat d'actions en 2022. Une partie des actions ne sera pas détruite, comme prévu initialement, mais utilisée pour financer la fusion avec Credit Suisse.

Jusqu'à présent, 298,5 millions d'actions UBS, correspondant à 8,47% des actions enregistrées au registre du commerce, ont été reprises dans le cadre de ce programme. Compte tenu d'un rapport d'échange d'une action UBS pour 22,48 titres Credit Suisse, l'exécution de la fusion nécessite 178 millions de nominatives UBS.

Dans ce contexte, la banque aux trois clés a demandé à la Commission des OPA (Copa) de pouvoir utiliser les actions rachetées dans le cadre du programme de rachat pour financer la transaction. Le 12 avril, cette commission a répondu favorablement à la demande de l'établissement.

Le lancement du programme de rachat 2022, d'un montant de 6 milliards de dollars au maximum, remonte à fin mars 2022. Il doit prendre fin au plus tard le 29 mars 2024 ou plus tôt si le montant maximum est atteint ou si 10% du capital-actions d'UBS a été racheté, et porte sur un maximum de 370,2 millions d'actions nominatives d'UBS.

Au 14 avril, UBS détenait directement ou indirectement 473,2 millions d'actions nominatives propres, soit 13,42% du capital-actions. Lors de la dernière assemblée générale, l'annulation de 62,5 millions de titres UBS rachetés dans le cadre du programme de rachat 2021 a été décidée.

Lors de l'annonce du rachat de Credit Suisse, UBS avait déjà indiqué qu'elle ne comptait pas émettre de nouvelles actions pour financer la transaction, afin d'éviter une dilution de ses titres, inévitable en cas d'augmentation de capital.

