UBS nomme un directeur de l'intelligence artificielle

Le numéro un bancaire helvétique UBS a nommé Daniele Magazzeni au poste de directeur de l'intelligence artificielle (IA). Il entrera en fonction le 1er janvier 2026 depuis Londres.

Précédemment chez JP Morgan en tant que directeur de l'analyse pour la région Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA), M. Magazzeni a été professeur associé d'IA au King's College, rapporte un communiqué paru jeudi. Il sera en charge de faire progresser la stratégie IA de la banque, de stimuler l'innovation et l'adoption de nouvelles technologies.

Il se rapportera à Mike Dargan, directeur des opérations et de la technologie du groupe, qui cite l'IA comme une 'priorité absolue pour UBS'.

/ATS