UBS continue de rejeter le paquet proposé par le Conseil fédéral

UBS, visée par la modification de la loi sur les banques annoncée par le Conseil fédéral mercredi ...
UBS continue de rejeter le paquet proposé par le Conseil fédéral

UBS continue de rejeter le paquet proposé par le Conseil fédéral

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

UBS, visée par la modification de la loi sur les banques annoncée par le Conseil fédéral mercredi, reste opposée aux propositions faites, jugeant le paquet 'extrême' et 'ne tenant pas compte des préoccupations' exprimées lors des consultations.

UBS continue de s'opposer fermement au paquet de mesures proposé, souligne la banque aux trois clés dans une prise de position consultée par l'agence AWP mercredi. Si elles étaient adoptées, les mesures annoncées 'auraient des conséquences considérables sur l'économie suisse'.

L'établissement de la Bahnhofstrasse de Zurich estime que le texte du gouvernement comprend des 'affirmations' qu'il juge 'trompeuses'. Le groupe est en train d'étudier l'ensemble des documents et fera des commentaires supplémentaires au plus tard lors de la présentation de ses résultats du premier trimestre, soit mercredi prochain.

/ATS
 

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