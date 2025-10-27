UBS a déposé une demande de licence bancaire nationale aux USA

UBS a déposé une demande de licence bancaire nationale pour UBS Bank USA. Le numéro un bancaire ...
UBS a déposé une demande de licence bancaire nationale aux USA

UBS a déposé une demande de licence bancaire nationale aux USA

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

UBS a déposé une demande de licence bancaire nationale pour UBS Bank USA. Le numéro un bancaire suisse attend une approbation en 2026. Il deviendrait ainsi la première banque suisse à obtenir une telle licence.

Cette démarche s'inscrit dans l'objectif à long terme de renforcer la position d'UBS en tant que gestionnaire de fortune mondial de premier plan aux États-Unis, indiquent lundi deux hauts responsables de la banque aux Etats-Unis dans une note interne adressée aux collaborateurs américains. L'information a été confirmée à AWP par un porte-parole d'UBS.

UBS Bank USA, basée à Salt Lake City, a récemment déposé une demande de licence bancaire nationale auprès de l'autorité compétente, précise le communiqué. Une telle autorisation permettrait à la filiale d'UBS d'offrir ses services bancaires à l'échelle nationale, au-delà de la licence actuelle dans l'Utah.

Le projet prévoit de développer, au fil du temps, une plateforme qui proposerait des services de paiements, de comptes courants et d'épargne en plus des services de gestion de fortune déjà existants.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'or poursuit son repli: l'once passe sous les 4000 dollars

L'or poursuit son repli: l'once passe sous les 4000 dollars

Économie    Actualisé le 27.10.2025 - 16:57

Lonza s'empare de l'alsacien Redberry

Lonza s'empare de l'alsacien Redberry

Économie    Actualisé le 27.10.2025 - 16:21

Autoroute A9: de Gampel/Steg à Brigue (VS) sans interruption

Autoroute A9: de Gampel/Steg à Brigue (VS) sans interruption

Économie    Actualisé le 27.10.2025 - 16:15

Or et actions auront redressé la performance de la BNS sur 9 mois

Or et actions auront redressé la performance de la BNS sur 9 mois

Économie    Actualisé le 27.10.2025 - 15:05

Articles les plus lus

L'appétit pour le risque du marché leste l'or, soutient le bitcoin

L'appétit pour le risque du marché leste l'or, soutient le bitcoin

Économie    Actualisé le 27.10.2025 - 14:57

Or et actions auront redressé la performance de la BNS sur 9 mois

Or et actions auront redressé la performance de la BNS sur 9 mois

Économie    Actualisé le 27.10.2025 - 15:05

Autoroute A9: de Gampel/Steg à Brigue (VS) sans interruption

Autoroute A9: de Gampel/Steg à Brigue (VS) sans interruption

Économie    Actualisé le 27.10.2025 - 16:15

Lonza s'empare de l'alsacien Redberry

Lonza s'empare de l'alsacien Redberry

Économie    Actualisé le 27.10.2025 - 16:21