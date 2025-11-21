UBS a déboursé 1,6 milliard pour racheter ses propres actions

Le géant bancaire UBS a bouclé son programme de rachat d'actions lancé le 1er juillet. Lors ...
Photo: KEYSTONE/DPA/BORIS ROESSLER

Le géant bancaire UBS a bouclé son programme de rachat d'actions lancé le 1er juillet. Lors de l'opération, 52'582'575 nominatives UBS - représentant 1,6% du capital-actions - ont été acquises sur une ligne de négoce séparée pour 1,60 milliard de francs.

Dans un communiqué publié vendredi, le numéro un bancaire helvétique affirme avoir tenu ses promesses, rachetant cette année pour 3 milliards de francs d'actions. Les titres concernés sont destinés à la destruction, ce qui augmente mécaniquement la valeur des nominatives restantes.

L'échéance de l'opération lancée en juillet était fixée au 30 novembre 2027. Initialement, UBS souhaitait acquérir quelque 60,6 millions d'actions représentant 1,81% du capital-actions. L'établissement zurichois présentera en février prochain, en marge des chiffres annuels 2025, ses nouveaux plans en matière de rémunération des actionnaires.

Au même titre que le versement de dividendes, les programmes de rachat d'actions constituent un moyen de 'récompenser' les investisseurs.

/ATS
 

