Typhon Hagibis: au moins 35 morts au Japon, 110'000 secouristes

Au moins 35 personnes ont été tuées, selon les médias japonais, par le passage dévastateur du typhon Hagibis. Et 110'000 secouristes s'apprêtaient dimanche soir à passer la nuit à venir en aide aux habitants piégés par les nombreuses inondations.

Maisons submergées, glissements de terrain, cours d'eau en furie: la tempête chargée de pluies d'une intensité record a semé la désolation en traversant le centre et l'est du Japon dans la nuit de samedi à dimanche.

Des habitants ont été ensevelis dans des glissements de terrain, noyés dans leurs habitations ou dans leurs véhicules emportés par les eaux, parmi lesquels un enfant dont le corps a été retrouvé dans une rivière. Dimanche soir, les médias locaux recensaient 35 morts et 11 disparus.

D'importantes inondations affectaient toujours la région centrale de Nagano, où une digue a lâché, déversant les eaux de la rivière Chikuma sur une zone résidentielle dont les habitations étaient inondées jusqu'au premier étage.

Intensité 'sans précédent'

'Actuellement 110'000 policiers, pompiers, garde-côtes et soldats des Forces d'autodéfense font tout leur possible dans les opérations de recherche et de sauvetage et cela devrait continuer toute la nuit', a déclaré le Premier ministre Shinzo Abe. Parmi eux, 31'000 soldats équipés de 130 aéronefs. Des images de la NHK ont montré l'un de leurs hélicoptères en train d'hélitreuiller des habitants depuis les toits dans la région de Nagano.

Quelque quatre millions de personnes étaient toujours concernées par des consignes d'évacuation dimanche en fin d'après-midi. Plus de 135'000 avaient suivi ces avis sans caractère obligatoire et se trouvaient dans des refuges. L'intensité 'sans précédent' des précipitations selon l'Agence météo japonaise (JMA) avait poussé celle-ci à émettre son niveau d'alerte aux pluies maximales, réservé aux situations de catastrophe prévisible.

Hagibis a accosté samedi peu avant 19h00 (12h00 en Suisse) et atteint la capitale japonaise vers 21h00, accompagné de rafales de vent pouvant atteindre près de 200 km/h.

Rencontres sportives perturbées

Un cargo battant pavillon panaméen a coulé samedi soir dans la baie de Tokyo, faisant deux victimes parmi l'équipage. Quatre autres membres de l'équipage ont été sauvés, mais six autres étaient toujours recherchés.

Plus de 111'000 foyers étaient par ailleurs toujours privés d'électricité dimanche à 18h00 dans le pays, selon les compagnies d'électricité.

La tempête a aussi bouleversé l'organisation de deux compétitions sportives organisées au Japon: les qualifications du Grand Prix de Formule 1 de Suzuka (centre) ont été reportées à dimanche matin, tandis que deux matches du Mondial de rugby qui devaient se tenir samedi (France-Angleterre et Nouvelle-Zélande-Italie) ont été annulés dès jeudi. Un troisième match, Namibie-Canada, qui était prévu dimanche à Kamaishi (nord), a également été annulé.

L'équipe canadienne de rugby s'est montrée solidaire des habitants en participant dimanche aux travaux de nettoyage de la ville. La rencontre entre l'Écosse et le Japon dimanche soir, décisive pour l'Ecosse mais longtemps menacée, a finalement été maintenue.

Vingtaine par année

Le Japon est frappé par une vingtaine de typhons chaque année. Avant Hagibis, Faxai avait tué au moins deux personnes début septembre et provoqué d'importants dégâts à Chiba.

/ATS