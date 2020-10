Twint pourrait enregistrer 200 millions de transactions en 2021

Une enquête menée par Twint montre que la crise pandémique a eu une impulsion forte et 'durable' sur la croissance du spécialiste du paiement sans contact.

La dynamique de l'année dernière s'est maintenue, voire renforcée, avec plus de 100 millions de transactions prévues d'ici fin 2020 et un doublement en 2021.

Le communiqué paru lundi précise que ce moyen de paiement est particulièrement apprécié par les personnes âgées de 16 ans à 34 ans.

L'enquête, réalisée courant août, révèle que les virements bancaires sont le moyen de paiement préféré des Suisses, suivis par les cartes de débit, les cartes de crédit et Twint. Mais selon que le paiement se fait en magasin, pour des achats en ligne ou lors d'un remboursement d'argent aux amis et à la famille, les différences et les préférences sont essentielles.

En magasin, ce sont les cartes de débit, l'argent liquide et les cartes de crédit qui ont la faveur des utilisateurs. Par contre, lors d'achats en ligne Paypal et Twint sont préférés, tandis que Twint se classe à la première place lors de paiements familiaux, soit de pair à pair.

Twint tout comme les cartes de débit occupent la première place chez les jeunes (16 à 34 ans), alors que le recouvrement direct (LSV) est beaucoup plus utilisé par les personnes âgées que les jeunes.

L'enquête indique aussi qu'un quart de la population suisse prévoit de faire plus souvent appel à Twint à l'avenir.

/ATS