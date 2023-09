Turkish Airlines commande dix gros porteurs Airbus A350

La compagnie aérienne Turkish Airlines a annoncé la commande de dix gros porteurs Airbus A350-900. L'ordre, dont le montant n'a pas été précisé, portera à 24 le nombre de A350-900 du transporteur turque, selon un porte-parole de l'entreprise.

Les biréacteurs long-courriers d'Airbus seront livrés entre 2025 et 2027, a précisé Turkish Airlines dans un communiqué. Selon le dernier prix catalogue de l'avionneur européen, qui n'a plus été mis à jour depuis 2018 et n'est pas appliqué, le contrat atteindrait près de 3,2 milliards de dollars (2,8 milliards de francs).

Turkish Airlines avait indiqué début juin vouloir signer des commandes pour 600 avions de ligne dans les mois à venir. La compagnie turque est engagée dans un développement tous azimuts, notamment vers l'Afrique et l'Asie, en tirant parti du nouvel aéroport d'Istanbul (IGA, inauguré en 2018), sa principale plateforme de correspondance.

/ATS