Tunnel du Gubrist fermé: trafic paralysé au nord de Zurich

Le tunnel autoroutier du Gubrist, l'un des principaux goulets d'étranglement au nord de Zurich ...
Photo: KEYSTONE/WALTER BIERI

Le tunnel autoroutier du Gubrist, l'un des principaux goulets d'étranglement au nord de Zurich, a dû être fermé jeudi après-midi en direction de l'aéroport et de St-Gall. La faute à la rupture d'une conduite d'eau. La perturbation du trafic routier est importante.

Sur X, la police cantonale zurichoise a mis en garde face à la formation de bouchons sur le contournement autoroutier Nord de Zurich, sur l'A1, en direction de l'Est. Elle a recommandé aux usagers d'éviter 'largement' la région ou de voyager en transports publics.

Le trafic routier a été détourné. On ignore encore la durée de la perturbation.

/ATS
 

