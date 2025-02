Trump suspend l'imposition de droits de douane contre le Canada

Les Etats-Unis ont suspendu lundi l'imposition de droits de douane à l'encontre du Canada pour 30 jours. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre canadien Justin Trudeau après un appel avec le président Donald Trump.

'Le Canada prend de nouveaux engagements. On va nommer un Tsar responsable de la question du fentanyl, ajouter les cartels mexicains à la liste des entités terroristes (...) et lancer, avec les États-Unis, une force de frappe conjointe sur le crime organisé, le trafic de fentanyl et le blanchiment d'argent', a indiqué sur X le chef du gouvernement canadien.

/ATS