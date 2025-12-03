Trump supprime des restrictions sur la consommation des véhicules

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi un allègement de la réglementation sur ...
Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi un allègement de la réglementation sur la consommation de carburant et les émissions des véhicules, qui avait été renforcée par son prédécesseur Joe Biden. Il a affirmé que cela baisserait leur prix d'achat.

'Nous supprimons officiellement les ridiculement contraignants et horribles standards CAFE de Joe Biden qui imposaient des restrictions coûteuses, et toutes sortes de problèmes', a déclaré le président depuis le Bureau ovale à la Maison Blanche. Il faisait référence à la réglementation dite 'Corporate average fuel economy', initialement mise en place en 1975 et durcie par l'ancien chef de l'Etat démocrate.

