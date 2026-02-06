Trump salue de « très bonnes » discussions sur l'Iran

Le président américain Donald Trump a salué vendredi les 'très bonnes' discussions en cours ...
Photo: KEYSTONE/AP/Jose Luis Magana

Le président américain Donald Trump a salué vendredi les 'très bonnes' discussions en cours avec l'Iran, à l'issue d'une session de pourparlers à Oman. Il a affirmé les négociations allaient se poursuivre 'en début de semaine prochaine'.

'L'Iran semble vouloir absolument conclure un accord', s'est félicité devant des journalistes à bord d'Air Force One le président américain, qui a déployé une force navale considérable dans le golfe Persique.

'Les résultats aujourd'hui avec l'Iran, c'était une rencontre. Nous allons nous rencontrer à nouveau en début de semaine prochaine', a-t-il ajouté.

/ATS
 

