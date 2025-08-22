Trump lance une procédure pour taxer l'ameublement

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi le lancement d'une procédure qui pourrait conduire, à terme, à la mise en place de nouveaux droits de douane sectoriels, cette fois sur l'ameublement. Le taux n'a pas encore été fixé.

'Je suis heureux d'annoncer sur nous allons lancer une importante enquête concernant les droits de douane sur les meubles entrants aux Etats-Unis. Dans les cinquante prochains jours, l'enquête sera réalisée et ces meubles taxés à un taux qui reste encore à déterminer', a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social.

Outre les droits de douane appliqués sur tous les produits entrant aux Etats-Unis et ceux, plus élevés visant les produits en provenance des 90 principaux partenaires commerciaux du pays, le président américain a d'ores et déjà ciblé plus spécifiquement un certain nombre de secteurs, qu'il estime être stratégiques ou d'importance pour l'économie américaine.

/ATS