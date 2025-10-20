Trump doit se rendre en Chine « au début de l'année prochaine »

Donald Trump a dit lundi qu'il se rendrait en Chine au début de l'année prochaine afin de rencontrer ...
Trump doit se rendre en Chine « au début de l'année prochaine »

Trump doit se rendre en Chine

Photo: KEYSTONE/EPA/JIM LO SCALZO

Donald Trump a dit lundi qu'il se rendrait en Chine au début de l'année prochaine afin de rencontrer le président Xi Jinping, avec lequel il doit s'entretenir en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique à la fin du mois.

'J'ai été invité en Chine, et j'irai sûrement en début d'année prochaine. C'est à peu près organisé', a déclaré le président américain à des journalistes, en compagnie du Premier ministre australien Anthony Albanese qu'il recevait à la Maison Blanche.

Le président américain Donald Trump a également exprimé ses doutes quant à une éventuelle invasion de Taïwan par la Chine.

'Je pense que tout ira bien avec la Chine. La Chine ne souhaite pas faire cela', a déclaré M. Trump aux journalistes.

/ATS
 

Actualités suivantes

A Zurich, grève de chauffeurs Uber sous pression de la concurrence

A Zurich, grève de chauffeurs Uber sous pression de la concurrence

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 18:45

Plus de mille travailleurs du bâtiment protestent à Bellinzone

Plus de mille travailleurs du bâtiment protestent à Bellinzone

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 16:45

Ouverture du procès qui oppose Klarna à Google

Ouverture du procès qui oppose Klarna à Google

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 15:01

Le bitcoin poursuit son redressement

Le bitcoin poursuit son redressement

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 14:17

Articles les plus lus

Le service cloud d'Amazon touché par une panne mondiale

Le service cloud d'Amazon touché par une panne mondiale

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 12:22

Le bitcoin poursuit son redressement

Le bitcoin poursuit son redressement

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 14:17

Ouverture du procès qui oppose Klarna à Google

Ouverture du procès qui oppose Klarna à Google

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 15:01

Plus de mille travailleurs du bâtiment protestent à Bellinzone

Plus de mille travailleurs du bâtiment protestent à Bellinzone

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 16:45

Feu vert de l'UE à l'interdiction d'importer du gaz russe

Feu vert de l'UE à l'interdiction d'importer du gaz russe

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 12:09

Le service cloud d'Amazon touché par une panne mondiale

Le service cloud d'Amazon touché par une panne mondiale

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 12:22

Le bitcoin poursuit son redressement

Le bitcoin poursuit son redressement

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 14:17

Ouverture du procès qui oppose Klarna à Google

Ouverture du procès qui oppose Klarna à Google

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 15:01