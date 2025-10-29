Trump dit s'attendre à « une rencontre très réussie » avec Xi

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi s'attendre à une 'rencontre très réussie' avec son homologue chinois Xi Jinping, au début de leurs entretiens à Busan, en Corée du Sud. Il a qualifié le dirigeant chinois de 'redoutable négociateur'.

Xi Jinping a pour sa part indiqué à M. Trump qu'il était 'ravi de le voir'. Donald Trump a en retour assuré au président chinois qu'ils auront 'une relation fantastique pendant encore longtemps'.

Leurs entretiens visent à finaliser une trêve dans la guerre commerciale acharnée qui oppose les deux pays. Les négociateurs de Pékin et Washington assurent s'être entendus sur un 'cadre' d'accord, que les deux dirigeants n'auront, en principe, qu'à finaliser.

/ATS