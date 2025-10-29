Trump dit s'attendre à « une rencontre très réussie » avec Xi

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi s'attendre à une 'rencontre très réussie' ...
Trump dit s'attendre à « une rencontre très réussie » avec Xi

Trump dit s'attendre à

Photo: KEYSTONE/AP/Susan Walsh

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi s'attendre à une 'rencontre très réussie' avec son homologue chinois Xi Jinping, au début de leurs entretiens à Busan, en Corée du Sud. Il a qualifié le dirigeant chinois de 'redoutable négociateur'.

Xi Jinping a pour sa part indiqué à M. Trump qu'il était 'ravi de le voir'. Donald Trump a en retour assuré au président chinois qu'ils auront 'une relation fantastique pendant encore longtemps'.

Leurs entretiens visent à finaliser une trêve dans la guerre commerciale acharnée qui oppose les deux pays. Les négociateurs de Pékin et Washington assurent s'être entendus sur un 'cadre' d'accord, que les deux dirigeants n'auront, en principe, qu'à finaliser.

/ATS
 

Actualités suivantes

Italie: la Cour des comptes ne valide pas le Pont de Messine

Italie: la Cour des comptes ne valide pas le Pont de Messine

Économie    Actualisé le 29.10.2025 - 21:33

Une Fed divisée baisse ses taux d'intérêt d'un quart de point

Une Fed divisée baisse ses taux d'intérêt d'un quart de point

Économie    Actualisé le 29.10.2025 - 19:19

Une formation agricole profondément remaniée dès 2026 en Suisse

Une formation agricole profondément remaniée dès 2026 en Suisse

Économie    Actualisé le 29.10.2025 - 15:45

Adidas chiffre à 120 millions l'effet des droits de douane en 2025

Adidas chiffre à 120 millions l'effet des droits de douane en 2025

Économie    Actualisé le 29.10.2025 - 15:11

Articles les plus lus

Les dommages de la grêle sur l'agriculture divisés par deux en 2025

Les dommages de la grêle sur l'agriculture divisés par deux en 2025

Économie    Actualisé le 29.10.2025 - 14:09

L'horizon s'éclaircit pour l'économie suisse

L'horizon s'éclaircit pour l'économie suisse

Économie    Actualisé le 29.10.2025 - 14:37

Jean Castex nommé PDG de la SNCF pour un mandat de 4 ans

Jean Castex nommé PDG de la SNCF pour un mandat de 4 ans

Économie    Actualisé le 29.10.2025 - 15:03

Swiss réduit ses destinations au départ de Genève

Swiss réduit ses destinations au départ de Genève

Économie    Actualisé le 29.10.2025 - 15:05