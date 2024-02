Trump condamné à 350 millions de dollars d'amende pour fraudes

Donald Trump a été condamné vendredi à New York à près de 355 millions de dollars d'amende pour une série de fraudes financières au sein de son empire immobilier, la Trump Organization.

Cette décision sans précédent s'accompagne d'une interdiction de trois années pour l'ancien président des Etats-Unis de toute gestion d'entreprises dans l'Etat de New York.

La procureure générale de cet Etat, Letitia James, avait porté plainte contre lui en 2022. Un procès civil pour fraude s'est tenu d'octobre à janvier.

L'ancien locataire de la Maison-Blanche (2017-2021), qui rêve d'y retourner, était accusé avec ses fils Eric et Donald Jr d'avoir gonflé de manière colossale durant les années 2010 la valeur des gratte-ciel, hôtels de luxe ou golfs au coeur de la Trump Organization pour obtenir des prêts plus favorables des banques et de meilleures conditions d'assurance.

/ATS