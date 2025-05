Trump annonce vouloir doubler la surtaxe sur l'acier importé

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi vouloir doubler la surtaxe sur l'acier importé, pour la passer à 50%. Cela va 'davantage protéger l'industrie de l'acier aux Etats-Unis', a-t-il déclaré en visitant une aciérie d'US Steel en Pennsylvanie.

Un compte officiel de la Maison-Blanche sur le réseau social X a précisé que la mesure interviendrait 'la semaine prochaine'.

'Personne ne pourra contourner' ces droits de douane, a assuré Donald Trump à la tribune, devant des ouvriers portant casques de sécurité et vestes de travail avec bandes réfléchissantes. Après son annonce de nouveaux droits de douane, des participants ont scandé 'USA, USA!' dans la salle.

Le président américain a aussi vanté le rapprochement qu'il a lui-même approuvé la semaine dernière entre US Steel et son concurrent japonais Nippon Steel. Peu d'informations ont encore filtré sur le sujet.

'Le plus important, c'est qu'US Steel continuera à être contrôlé par les Etats-Unis. Autrement, je n'aurais pas conclu cet accord', a expliqué Donald Trump, en assurant que Nippon Steel allait injecter 14 milliards de dollars 'dans le futur' d'US Steel.

'Faire quelque chose de grand'

L'opération, à laquelle Donald Trump s'est lui-même longtemps opposé, s'est retrouvée au coeur de la campagne présidentielle américaine de 2024, car elle concerne au premier chef la Pennsylvanie, un Etat stratégique sur le plan électoral, qui est aussi le berceau de l'aciérie aux Etats-Unis.

A la fin 2023, les deux groupes industriels avaient annoncé un projet d'acquisition à 14,9 milliards de dollars (dette comprise) d'US Steel par Nippon Steel.

L'ex-président Joe Biden avait finalement bloqué l'opération quelques semaines avant son départ de la Maison-Blanche en janvier, arguant de questions de sécurité. M. Trump avait décidé de réexaminer le projet.

'Chez Nippon Steel, ils n'ont pas cessé de me demander [de valider l'opération]. J'ai continué à refuser et j'ai fini par me dire que ces gens voulaient vraiment faire quelque chose de grand', a-t-il décrit.

